Variante Sud, la minoranza chiede il consiglio comunale aperto

L'ufficialità dopo la riunione della Seconda commissione

E’ firmata da tutti i consiglieri di minoranza la richiesta di consiglio comunale aperto per la variante Sud. Mario Gammarota (Foligno 2030), Elia Sigismondi, Rita Barbetti, Claudia Minelli, Giovanni Patriarchi (Pd), Luciano Pizzoni, Francesco Silvestri (Patto X Foligno), David Fantauzzi e Rosangela Marotta (M5S) hanno sottoscritto la richiesta nei confronti del presidente del consiglio comunale, Lorenzo Schiarea e per conoscenza al segretario generale Paolo Ricciarelli.

L’ordine del giorno

“A seguito dell’incontro in seconda commissione sul tema “Variante Sud”, alla presenza dell’assessore regionale ai Trasporti – scrivono – per l’attualità e l’importanza del tema in questione, si richiede la convocazione di un consiglio comunale straordinario, ai sensi dell’articolo 43 comma 4 dello Statuto comunale, con il seguente ordine del giorno: ‘ relazione dell’amministrazione comunale in merito a progetti, tempi e modi di realizzazione dell’opera; ascolto e coinvolgimento dei cittadini, in particolare di quelli delle frazioni interessate dall’opera, al fine di avviare un vero e serio processo partecipativo“.