Variante sud, il Comitato torna in campo: "No all'ecomostro"

La vicenda

“Considerando i numerosi interventi durante il consiglio comunale aperto del 26 gennaio 2012 – continua l’invito – dove fu detto che in caso di rifinanziamento, il Comune si impegnava a organizzare un confronto tra amministrazione comunale, società Quadrilatero, cittadinanza per rifare un nuovo progetto dell’opera, valutando anche l’interrogazione provinciale di Enrico Bastioli del 9 settembre 2010. Evidenziando anche le ragioni che hanno portato alla costituzione del Comitato, ragioni già note all’amministrazione comunale, infatti molti amministratori dell’attuale maggioranza sostennero il comitato a Borroni il 18 maggio 2007. Alla luce di tutto ciò, il Comitato invita il sindaco, tutta l’amministrazione e i cittadini all’assemblea, per chiarire i molteplici aspetti sconosciuti dell’opera, prima di avviare la conferenza dei servizi. Avendo come obiettivo di base il bene comune della città, evitando malcontenti e contestazioni”. La lettera è indirizzata al presidente del consiglio comunale, Lorenzo Schiarea, al sindaco Stefano Zuccarini, ai capigruppo del comune, al coordinatore della 2° commissione Domenico Lini, all’assessore ai lavori pubblici Riccardo Meloni, al dirigente Francesco Maria Castellani e al responsabile per la consulta della mobilità sostenibile Stefano Trabalza.

L’assemblea

La presentazione dell’appuntamento di venerdì è avvenuta martedì 17, presso gli impianti sportivi di Cave, alla presenza dei due portavoce del Comitato: Luigi Casini e Francesco Piermarini. L’allarme dei cittadini, come spiegato nel testo inviato per l’assemblea di venerdì, è l’idea di riprendere il tracciato del progetto del 2008 della bretella nata per far confluire il traffico della SS75 e della Flaminia sulle zone industriali de La Paciana e di Sant’Eraclio. Un progetto di strada cosiddetta ‘C1’, con delle modifiche legate a quelle che sono state definite “antropizzazioni”, e che passerebbe dalla zona dell’ospedale, poi Santo Pietro, Maceratola, Cave, Corvia, Sterpete, biodigestore. L’idea del comitato, già alla sua nascita, era opporre una bretella che costeggiasse il fiume, non a scorrimento veloce, che fosse meno invasiva anche per il paesaggio e il territorio.

Dialogo e battaglia

Gli abitanti del luogo vogliono il dialogo, ma sono pronti a ripartire per la battaglia che avevano a loro volta avviato anni fa, quando il progetto era stato definito “ecomostro”. Citata anche la relazione dell’architetto Piermarini, che era stata redatta nel 2008 e che andrebbe a supporto delle tesi del comitato. “Lo Statuto del comitato impone di difendere i paesi della zona – ha spiegato Casini – a partire dalle tante realtà e aziende agricole nate“. “Non si può fare un progetto sulla carta – ha detto Piermarini – serve vedere dove va a cadere. Sorprende che l’amministrazione che aveva osteggiato quest’opera, ora la tira fuori. Per noi è un pugno nello stomaco riprendere questa battaglia“.

Progetto da 40 milioni di euro

Qualche dettaglio in più sul progetto è arrivato dalla consigliera dem Rita Barbetti, che nell’ultimo periodo si è occupata di variante sud, ha firmato l’interrogazione a cui il comitato faceva riferimento, e ha da poco avuto anche un corposo dossier grazie alla richiesta di accesso agli atti. Il progetto è già finanziato per 26 milioni di euro, ma con le modifiche è arrivato a 40. Prevista una pista ciclabile da affiancare al tracciato. Il progetto definitivo dovrà essere approvato entro marzo 2023.