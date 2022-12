Valtopina, opposizione all’attacco: “Il piano di riequilibrio non c’è”

Attacco dopo l'ultimo consiglio comunale

Opposizione all’attacco a Valtopina, dopo la risposta del sindaco Coccia all’interrogazione relativa al piano di riequilibrio su Giove. “Rispetto alla questione della sentenza Giove, al circa 1 milione di euro da pagare e al rischio dissesto per il Comune di Valtopina, in queste settimane siamo rimasti in silenzio. Abbiamo cercato di non disturbare il lavoro della maggioranza, che avrebbe dovuto cercare soluzioni concrete a un problema cruciale. Ci saremmo aspettati un momento di confronto, per contribuire a trovare insieme una soluzione utile al paese. Ma così, purtroppo, non è stato“, dice il gruppo di minoranza.

Le difficoltà

“Abbiamo, quindi, dovuto aspettare il Consiglio comunale del 28 novembre scorso e presentare un’interpellanza per sapere come il Sindaco e la Giunta stessero gestendo la situazione e quali soluzioni avessero trovato per evitare il rischio default del Comune – prosegue la nota della minoranza – La risposta del Sindaco, di fronte a una questione delicatissima per il futuro di Valtopina, è stata la seguente: il Piano di riequilibrio dei conti non c’è, abbiamo fatto delle simulazioni e al momento non esiste, perché non è supportabile dal bilancio del nostro Comune, quindi stiamo verificando altre strade. Quali? Abbiamo chiesto. Che cosa si sta facendo? Cosa devono aspettarsi i cittadini? Risposta: stiamo facendo quello che stiamo facendo. Quindi non è dato sapersi cosa sta facendo la maggioranza e quale sarà il futuro di Valtopina”.