Valorizzazione esercizi di vicinato: a Terni approvato documento di programmazione delle attività commerciali - Tuttoggi.info

Il Consiglio comunale ternano, nel corso della seduta del 28 agosto scorso, ha approvato la delibera sul documento di programmazione delle attività commerciali.

“E’ un documento necessario – ha spiegato in aula l’assessore al Commercio Stefania Renzi – come articolazione della prima fase di programmazione del complesso di tutte le attività commerciali che sono presenti sul territorio comunale. La delibera, bloccando tutti gli insediamenti che sono già previsti per le grandi attività commerciali, cioè tutte quelle con una superficie maggiore di 2.500 metri quadrati, ha il merito di valorizzare contestualmente la rete commerciale dei cosiddetti esercizi di vicinato, vale a dire tutti quelli con una superficie fino a 250 metri quadrati, prossimi alle aree residenziali, proponendosi così la finalità di contrastare i processi di degrado urbanistico e socio – economico”.

“Grande attenzione è stata posta anche alle attività commerciali del centro cittadino, di cui il documento riafferma l’importanza”.