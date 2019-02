Valfabbrica, confronto Provincia e Comune “Interventi importanti su Sp 240 e Sr 318”

Da qui al 2023 sono attesi importanti interventi sulla Sp 240 Valfabbrica, manutenzione sulla Sr 318 Perugia Ancona e sopralluoghi per prendere misure contro l’abbandono, sempre più frequente, dei rifiuti lungo le strade nel territorio.

Sono stati questi i punti al centro dell’incontro avvenuto tra la giunta e il Consiglio del Comune di Valfabbrica e il presidente della Provincia di Perugia Luciano Bacchetta, affiancato dal suo vice Roberto Bertini e la consigliera con delega alla Viabilità Erika Borghesi, accolti dal sindaco Roberta Di Simone, che si è detta soddisfatta per “la collaborazione istituzionale con l’ente di Piazza Italia”. Dello stesso parere il vicesindaco con delega alla viabilità Werther Grasselli, che ha sottolineato come il supporto della Provincia in queste tematiche sia importante per dare risposte ai cittadini.

Il neo presidente Bacchetta ha spiegato come si sia recato a Valfabbrica per raccogliere in prima persona le esigenze di questo territorio. “La Provincia – ha detto – viene da un periodo complicato dal punto di vista sia finanziario che politico. Il nostro compito è di ridare dignità a questo ente e ciò significa essere di supporto ai Comuni, specie quelli di minori dimensioni. Per il prossimo triennio sono state stanziate cifre considerevoli da impegnare soprattutto nella viabilità e in questo territorio sono previsti interventi importanti”.

Questi gli interventi illustrati dalla consigliera Borghesi: dal 2019 al 2023 sono previsti lavori per 555.263 euro, consistenti nel ripristino dei piani viabili a tratti saltuari sulla Sp 240 di Casacastalda, ricadenti nel territorio del comune di Valfabbrica. Nel programmare gli interventi è stata posta attenzione alle frazioni e alle criticità presenti. A primavera si riparte con bitumature, a cui si aggiungono due interventi di completamento, uno in località Poggio San Dionisio ed un altro in località Collemincio. Da non dimenticare la Sp 318, di collegamento Perugia Ancona che è regionale, che spesso si trova a supportare un considerevole carico di traffico a causa di incidenti sulla Ss 318 Bis. Sarà posta attenzione infatti alla viabilità secondaria, che in questo caso continua ad essere una importante arteria collegamento. “Alcuni giorni fa – ha aggiunto la consigliera con delega alla viabilità – si è riscontrato anche il problema dei rifiuti abbandonati sulle piazzole. Insieme all’amministrazione comunale si deciderà il da farsi. Da qui l’impegno di eseguire sopralluoghi congiunti anche per mettere a punto interventi già programmati ma che forse necessitano di ulteriori aggiustamenti”.

