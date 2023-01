Valdichiascio e Mengara, partono i lavori per l’acquedotto "Opera attesa e necessaria" - Tuttoggi

Entro la fine di questa settimana verrà installato il cantiere, occorreranno circa 200 giorni per la realizzazione dell’opera | Stirati e Tasso "Vedrà la luce dopo anni di impegno e pazienza"

Entro la fine di questa settimana sarà aperto il cantiere grazie al quale verrà dato avvio ai lavori di realizzazione dell’acquedotto per la zona di Valdichiascio e Mengara (Gubbio).

I lavori, nel dettaglio, consisteranno nella realizzazione di un impianto di sollevamento e condotta di adduzione in acciaio per una lunghezza di circa 5 km, utile a rifornire il serbatoio della Cima di Mengara in prossimità del “Panaro”, partendo dallo stacco di adduzione della Scirca.