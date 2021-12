Vaccini Covid ai bambini, via alle prenotazioni: regole e Green pass

Dove vengono vaccinati i bambini, con quante dosi e il protocollo previsto per il richiamo | C'è la certificazione verde, ma in Italia non serve esibirla

Vaccini Covid ai bambini tra 5 e 11 anni, al via le prenotazioni anche in Umbria dal 16 dicembre. Nella regione sono 50.100 i bambini in questa fascia di età, di cui 5.200 che nei mesi precedenti sono stati contagiati dal virus e circa 1.000 non sono vaccinabili in quanto ancora positivi o guariti da meno di 6 mesi.

Le prenotazioni e i tempi

Le prenotazioni, tramite il portale online della Regione o il Cup delle farmacie, potrà essere effettuata dal 16 dicembre. Gli appuntamenti saranno fissati da prima di Natale. La Regione Umbria ha comunicato che cercherà di anticipare rispetto al calendario inizialmente previsto.

I bambini fragili

Priorità sarà data ai circa 2mila bambini fragili presenti in Umbria. Sono considerati tali coloro che sono affetti da malattie autoimmuni o che comunque li espongono a particolari rischi in caso di contagio da Covid.

Priorità anche ai figli di nuclei poveri. Il commissario per la gestione dell’emergenza sanitaria in Umbria, Massimo D’Angelo, ha infatti reso noto che la Regione ha deciso di inserire nella categoria dei bambini fragili anche quelli che per reddito familiare sono esenti da ticket. Ciò in considerazione del fatto che questi bambini, che vivono in situazioni di disagio economico e a volte anche sociale, potrebbero avere più problemi nella gestione della malattia in caso di infezione.

In queste ore si sta completando il caricamento dei dati circa le patologie e le esenzioni.

Dove verranno vaccinati i bambini

I bambini tra i 5 e gli 11 anni saranno vaccinati nei punti vaccinali territoriali pediatrici e in luoghi deputati separati dai percorsi per la vaccinazione degli adulti, che saranno tempestivamente comunicati insieme all’orario in cui si apriranno le prenotazioni.

La presenza di un pediatra

La Regione ha raggiunto pre-accordo con i pediatri di libera scelta per la copertura dei turni di vaccinazione in tutti i punti vaccinali pediatrici del territorio e negli ambulatori dei reparti di pediatria dei presidi ospedalieri. In tutti i punti vaccinali dove verranno somministrate le dosi ai bambini dovrà infatti essere presente un pediatra.

Le dosi di vaccino Pfizer

Ai bambini tra 5 e 11 anni, secondo il protocollo approvato dall’Aifa, sarà inoculato un terzo della dose del vaccino Pfizer rispetto a quella prevista per gli adulti e in formulazione specifica. Con richiamo da effettuare dopo 21 giorni. Nei bambini severamente immunodepressi il ciclo può essere completato con una dose addizionale dopo almeno 28 giorni dalla seconda inoculazione.

Green pass, come funziona

Nel frattempo il Ministero della Salute ha chiarito anche circa il funzionamento del Green pass. Anche i bambini tra 5 e 11 anni, così come gli altri minori e gli adulti, riceveranno la certificazione verde (Green pass). Che però, come indicato nel decreto legge, per i bambini sotto i 12 anni non deve essere esibita per accedere alle attività e servizi per i quali in Italia è necessario il Green pass. Vanno invece verificate caso per caso le normative sul Green pass dei vari Paesi in caso di viaggi all’estero con minori di 11 anni.

Adulti, prenotazioni sospese

Per gli adulti nelle ultime ore impossibile prenotare l’appuntamento per la vaccinazione. Il portale della Regione, infatti, da martedì comunica che non ci sono disponibilità per le prenotazioni (notizia in aggiornamento).