Vaccino, terze dosi anche in farmacia: ecco dove e come fare

Da mercoledì 1° dicembre in 71 farmacie Federfarma possibilità di ricevere il richiamo booster Pfizer | Appuntamenti scomodi negli hub, come cambiare

Al via da mercoledì 1° dicembre, in 71 presìdi sanitari regionali, la vaccinazione anti Covid con la terza dose. Un’operazione in collaborazione con la Croce Verde, che si aggiunge alle vaccinazioni negli hub con o senza prenotazione, secondo gli orari e le modalità comunicati dalla Regione.

Le vaccinazioni in farmacia

Le farmacie dell’Umbria consentono alla popolazione di avere a portata di mano un punto strategico sul territorio, considerato anche il rischio di code e sovraffollamento negli altri punti vaccinali regionali, per rafforzare le proprie difese immunitarie nel contesto di gestione della pandemia.

Dal 1° dicembre anche per le terze dosi ‘booster’ (a cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale, cioè dalla seconda), oltre a prime e seconde dosi per over 18 (in ogni caso sempre esclusi i soggetti fragili), disponibili i presidi sanitari territoriali con la Croce Verde.

E’ sufficiente presentarsi in farmacia con il proprio codice fiscale (tessera sanitaria) da cui si accede al portale per verificare che siano passati 150 giorni dalla seconda dose.

Dove

Alla campagna aderiscono 71 farmacie (elenco consultabile all’indirizzo web umbria.federfarma.it alla sezione Servizi al Cittadino), accoglieranno gli utenti che hanno prenotato la somministrazione con vaccino Pfizer.

Già mille prenotazioni in 5 giorni

I numeri sono già importanti, considerato che dal 1° dicembre al 5 dicembre, in sole cinque giornate, sono già 977 i cittadini che hanno scelto la vaccinazione in farmacia, ed i numeri sono destinati ad aumentare considerevolmente nelle prossime settimane.

“Siamo ben felici di confermare le farmacie come punti vaccinali a disposizione della popolazione – commenta il presidente di Federfarma Umbria Augusto Luciani -. Abbiamo sempre ribadito, infatti, che occorra fare rete per contrastare al meglio la pandemia”.

“Già dallo scorso giugno le farmacie si sono calate, con il consueto spirito di servizio – aggiunge Silvia Pagliacci presidente di Federfarma Perugia -, nei rilevanti meccanismi della campagna vaccinale anti-Covid 19, vogliose come sempre di dare il proprio contributo in un’ottica di piena collaborazione con gli altri presìdi sanitari”.

“Con le strategiche campagne effettuate tramite test sierologici, test antigenici, vaccinazioni ed inoltre con il supporto dato alla popolazione per la stampa gratuita dei green pass – sottolinea inoltre il segretario di Federfarma Umbria e Federfarma Terni Stefano Monicchi – i farmacisti hanno confermato la propria grande disponibilità ad essere parte integrante del sistema sanitario”.

Le vaccinazioni negli hub

Si susseguono intanto segnalazioni di prenotazioni scomode negli hub tradizionali, con persone, anche anziane, a cui è stata data disponibilità a molti chilometri di distanza dalla propria abitazione. L’indicazione è quella di non fermarsi alle prime prenotazioni disponibili, ma di verificare la presenza di posti più accessibili nel frattempo disponibili. A quel punto si annulla l’appuntamento precedentemente ricevuto e se ne prende uno nuovo.

La Regione ha fornito anche le indicazioni per gli orari in cui la vaccinazione è libera, senza bisogno di prenotazione, con il rischio però di dover fare la fila.

Ora, soprattutto per chi non può spostarsi agevolmente, c’è anche la possibilità di vaccinarsi nelle 71 farmacie Federfarma che aderiscono all’iniziativa.