Vaccinazioni Covid, Comune Trevi mette a disposizione servizio trasporto per anziani - Tuttoggi

L'assessore Stefania Moccoli, “I servizi sociali predisposti, attivi anche nei casi di difficoltà dovuti a positività o isolamento”

Per recarsi a fare il vaccino anti Coivid-19, il Comune di Trevi mette a disposizione degli anziani autosufficienti soli e senza rete familiare il servizio di trasporto e accompagnamento gestito dall’Associazione “Matigge per Tutti”.

La prenotazione del trasporto va effettuata all’ufficio servizi sociali del Comune chiamando lo 0742/332212 almeno 5 giorni prima della data della vaccinazione fissata secondo le modalità e il calendario stabiliti dal servizio sanitario regionale.

“Vorrei ringraziare l’associazione per questo servizio che esiste da tempo e con l’occasione della pandemia si mette a disposizione anche per questa nuova esigenza”, sono le parole dell’assessora Stefania Moccoli. “Inoltre – conclude – colgo l’occasione per ribadire che i servizi sociali del Comune sono a disposizione nel sostegno ai nuclei alle prese con casi di positività o isolamento da covid per la spesa a domicilio, i farmaci o altre difficoltà”.

In questi casi si può sempre chiamare l’ufficio servizi sociali oppure inviare una mail a sociale@comune.Trevi.pg.it.