Vaccinazioni, accordo coi medici: al via da ottobre - Tuttoggi.info

Accordo tra Regione e medici di medicina generale per le vaccinazioni antinfluenzale, anticovid, antipneumococcica e contro Herpes Zoster

Nella sede dell’Assessorato alla Salute della Regione Umbria, è stato firmato l’accordo integrativo con i medici di medicina generale per dare il via, a partire da ottobre, alla campagna delle vaccinazioni: ovvero vaccinazione antinfluenzale, anticovid, antipneumococcica e contro Herpes Zoster.

Lo rende noto l’assessore alla Salute, Luca Coletto, informando che a livello regionale le dosi di vaccino antinfluenzale disponibili per i cittadini over 65 sono 158 mila, mentre altre 46.500 saranno destinate a coloro che hanno meno di 64 anni. Sono invece 9 mila i vaccini spray nasale pediatrico. Sul fronte della vaccinazione covid le dosi disponibili fino al 27 ottobre sono 16.320 di cui 11.520 per i cittadini sopra i 12 anni e 4.800 per i bambini sotto i 6 anni. In base alle evidenze epidemiologiche la Regione potrà disporre di ulteriori richieste.

L’assessore Coletto ha ricordato che a luglio 2023 l’Umbria si è posta al primo posto per copertura con vaccino antinfluenzale degli over 65 e per copertura vaccinale sul totale della popolazione risultando coperta con vaccino antinfluenzale il 68,7 per cento dei cittadini che hanno compiuto 65 anni, mentre la percentuale di copertura sulla popolazione totale è del 23,6 per cento.

“Gli umbri hanno dimostrato grande attenzione verso le vaccinazioni che, voglio ricordarlo ancora una volta, proteggono a livello personale, ma contribuiscono a preservare le persone più fragili. Quest’anno abbiamo anche istituito un’apposita commissione vaccini per rendere le procedure più efficienti e siamo partiti con largo anticipo nell’acquisto delle dosi per garantire la a tutela della salute pubblica anche grazie alla tempestività di intervento con cui si programmano le campagne vaccinali stagionali”.