Vacanze Sicure, i consigli anti truffe e anti rapine della polizia di Stato - Tuttoggi.info

A breve partiranno anche gli incontri con i cittadini organizzati dai locali commissariati

Un vademecum con suggerimenti e consigli utili ai cittadini, per la prevenzione di furti e rapine: torna, in concomitanza con l’estate e le vacanze estive, il progetto Vacanze Sicure, cui aderisce anche la Questura di Perugia che nei prossimi giorni organizzerà con i commissariati locali incontri in tutta la provincia.

Una iniziativa presentata in una conferenza stampa dal dirigente della divisione anticrimine, Alessandro Drago e da quella dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, Monica Corneli. “La Questura di Perugia insieme alle amministrazioni locali e alle altre forze dell’ordine – l’introduzione del questore Giuseppe Bellassai – è impegnata sul territorio per elevare il livello di sicurezza percepita attraverso un potenziamento dei controlli e una capillare presenza di uomini e mezzi. Tuttavia oggi è prezioso un percorso di fiducia e collaborazione con i cittadini per vincere insieme questa battaglia di sicurezza e legalità. Nasce con questo obiettivo il vademecum che presenta piccoli suggerimenti e consigli utili per la prevenzione di furti e rapine“.



Nel vademecum delle vacanze sicure si ricorda di “scegliere con cura gli infissi dell’ingresso e di chiudere sempre con più mandate, di completare il sistema di sicurezza con un videocitofono e un sistema di allarme collegato con le Forze di Polizia. Non lasciare le chiavi di casa sotto lo zerbino o in luoghi esterni all’abitazione. In caso di smarrimento non esitare a cambiare le serrature. Conserva i documenti personali in una cassaforte o in un altro luogo sicuro. Non lasciare oggetti preziosi, chiavi di casa o portafogli in mostra su mensole o mobili all’ingresso dell’abitazione“. Attenzione anche al rientro: “Se al rientro in casa scopri che c’è stato un furto e ti accorgi che la serratura è stata manomessa non entrare subito: all’interno potrebbe esserci ancora qualcuno. Chiama immediatamente le Forze di Polizia componendo l’ 112 Numero di emergenza Unico Europeo“, l’invito dell’opuscolo, che chiede inoltre di fare attenzione ai dettagli.



” Se avvisti un veicolo in sosta da giorni o aggirarsi con fare sospetto annota il numero di targa. In caso di prolungata assenza fai ritirare la posta da qualcuno. Alcuni si presentano alla porta con la scusa di dover controllare il contatore. Ricorda che prima di fare controlli nelle case, gli Enti affiggono degli avvisi nel palazzo“, ancora i consigli dell’opuscolo Vacanze Sicure. altri consigli contro truffe e rapine sono “Portare un telefono cellulare per le emergenze. Per strada chiudere la borsa evitando di sfoggiare oggetti preziosi. Se ti senti seguito da qualcuno – ancora il pamphlet – attira l’attenzione delle Forze di Polizia oppure entra in un bar o altro luogo affollato. Non tenere il portafogli nella tasca posteriore dei pantaloni o in borse che si aprano con facilità. Diffida da chi ti avvicina per chiederti l’elemosina o venderti della merce. Nel caso di ritiro in contanti in Banca o alla Posta è conveniente farsi accompagnare da qualcuno“.