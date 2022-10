Va a funghi in Toscana ma si perde, ritrovato in Umbria dopo un'intera notte all'addiaccio - Tuttoggi

Il 75enne avrebbe vagato a piedi di notte per almeno 10 km, da Mercatale (Ar) fino a San Leo Bastia (Città di Castello), dopo 12 ore il ritrovamento da parte di Polizia e vigili del fuoco

Esce con la propria auto per andare a funghi ma, la sera stessa, non fa ritorno a casa allarmando tutti. Fortunatamente, dopo 12 ore di paura, arriva il lieto fine.

I familiari, per primi, non vedendolo tornare a casa per cena, intorno alle 21 di martedì (4 ottobre), hanno provato a contattare il 75enne (di Montone) al telefono, risultato irraggiungibile. Preoccupati hanno quindi chiamato subito la Polizia tifernate che, dopo aver appreso dal figlio come l’ultima conversazione con il padre fosse avvenuta alle 19, su disposizione del Pubblico Ministero, hanno immediatamente avviato le ricerche con la localizzazione delle celle telefoniche, appurando che l’ultimo posizionamento dell’uomo era avvenuto in località Mercatale (frazione di Cortona), alle ore 20 circa.