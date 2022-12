Usura, protocollo tra Comune di Foligno, Commercialisti e Fondazione

“Soddisfatti dell’accordo”

Il sindaco Zuccarini ha sottolineato che “siamo molto soddisfatti per aver raggiunto questo accordo che è il primo in Umbria di questo genere, e che vede una sinergia tra l’Amministrazione Comunale, la Fondazione Umbra contro l’Usura e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia, per contrastare al massimo questo fenomeno, specialmente in questo momento delicato in cui il rischio potenziale di cadere vittime dell’usura è più alto che mai. E’ un impegno strategico, che abbiamo mantenuto come promesso, e che rappresenterà un servizio di alto valore aggiunto per le nostre comunità e l’intero territorio del Folignate”.

Gli impegni del Comune

Nell’ambito dell’intesa – avrà durata triennale – il Comune si impegna a fornire adeguata informativa dell’iniziativa sul territorio comunale attraverso i propri strumenti di comunicazione prevedendo, all’interno del proprio sito istituzionale, un link di richiamo a pagine web dedicate all’educazione finanziaria, all’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, alla prima informativa di indirizzo su materie di pertinenza della professione di commercialista ed alle attività di supporto nei confronti delle vittime di usura o dei soggetti che si trovano a rischio di usura.

Il Comune, tra l’altro, patrocinerà l’organizzazione di eventi territoriali formativi e informativi sui temi oggetto del protocollo, attraverso la disponibilità all’utilizzo di idonei spazi comunali e metterà a disposizione dell’Ordine e della Fondazione un locale posto al piano secondo del palazzo del Tribunale, attuale sede del Giudice di Pace, ubicato in Piazza San Francesco, o altro idoneo spazio, per i tempi necessari allo svolgimento delle attività stesse.

Gli impegni dell’Ordine

L’Ordine si impegna, a titolo gratuito sia per il Comune che per i cittadini, a collaborare nella predisposizione della pagina web del sito istituzionale del Comune favorendo l’inserimento di contenuti specialistici ma, al contempo, facilmente comprensibili; a partecipare attivamente all’organizzazione di eventi territoriali fornendo anche la disponibilità di relatori da ricercare nell’ambito dei propri iscritti, specializzati in tematiche di gestione delle crisi da sovraindebitamento e di natura fiscale, societaria e tributaria; a predisporre i contenuti dell’attività didattica inerente ai progetti di educazione finanziaria nelle scuole del territorio, in accordo con il Comune. L’Ordine manterrà la presenza di un proprio iscritto, specializzato in tematiche di gestione delle crisi da sovraindebitamento, per fornire, nel locale di proprietà del Comune sopracitato, previo appuntamento, in giorni ed orari da concordare, indicazioni in merito alle prime richieste formulate dal cittadino che necessiti di un intervento finalizzato alla risoluzione della crisi da sovraindebitamento e per dare prime informative di indirizzo su materie di pertinenza della professione di commercialista.

La Fondazione Umbria contro l’usura

La Fondazione si impegna, a titolo gratuito sia per il Comune che per i cittadini, tra l’altro, a collaborare nella predisposizione della pagina web del sito istituzionale del Comune favorendo l’inserimento di contenuti specialistici ma, al contempo, facilmente comprensibili; partecipare attivamente all’organizzazione di eventi territoriali fornendo anche la disponibilità di relatori specializzati in tematiche di prevenzione e assistenza relativamente ai casi di usura; predisporre i contenuti dell’attività didattica inerente ai progetti di educazione finanziaria nelle scuole del territorio, in accordo con il Comune, mantenere la presenza di un proprio rappresentante, specializzato in tematiche di assistenza e supporto legale e morale alle vittime di usura o ai soggetti che si trovano a rischio di usura nel locale di proprietà del Comune di cui sopra, previo appuntamento, in giorni ed orari da concordare.