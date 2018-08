Uomo trovato morto in casa | Dramma ad Arrone

share

Un uomo di 56 anni è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione. A fare la scoperta del cadavere sono stati i Vigili del Fuoco che, su richiesta dei Carabinieri, sono entrati nell’appartamento di Arrone dove era stato richiesto il loro supporto.

I militari sono stati allertati dai colleghi di lavoro della vittima che non si era recata al lavoro ed era irraggiungibile telefonicamente. Da una prima ispezione del cadavere, sembra non ci siano segni di violenza, probabile dunque un decesso per cause naturali.

