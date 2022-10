Unto 2022, ad Assisi un mese di eventi all'insegna dell'olio nuovo: il programma - Tuttoggi

Una ricca serie di iniziative per il weekend e poi per tutto il mese di novembre, nel segno dell’oro verde: ad Assisi torna Unto – Unesco, natura, territorio, olio, iniziativa arrivata alla decima edizione e che non dimentica Federico Falchetti, con il premio a lui dedicato, rivolto alle aziende e alle scuole e voluto dalla famiglia in ricordo del giovane assisano, già responsabile dell’Ufficio comprensoriale della Coldiretti di Perugia zona di Assisi, mancato improvvisamente nel 2013 proprio mentre organizzava la manifestazione. In sua memoria il premio per sensibilizzare i giovani al rispetto e alla cura dell’ambiente, al vivere all’aria aperta, alla condivisione dei valori prossimi al mondo “naturale”, la cui premiazione si svolgerà alle 11 di martedì nella sala della Conciliazione del palazzo comunale.

In questo weekend dal 28 ottobre all’1 novembre, appunto da venerdì e fino a martedì al Palazzo Monte Frumentario in via San Francesco, tutti i giorni dalle 9 alle 19, va in scena la mostra mercato dell’olio extravergine e dei prodotti tipici; possibile anche visitare la mostra “Una raccolta di olive – varietà in mostra” a cura di Angela Canale di Confagricoltura Assoprol Umbria. Negli stessi giorni, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 con partenza ogni mezz’ora circa da Palazzo Monte Frumentario, una navetta gratuita porterà alla scoperta dei frantoi del territorio. Per i più piccoli da zero a sei anni, organizzate dalla biblioteca di Assisi, letture d’autunno venerdì, domenica e lunedì alle 17.00 sempre al Monte Frumentario.