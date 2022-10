Uno studente umbro ammesso al college UWC: l’opportunità di alta formazione con borsa di studio

I valori UWC

Scuole di pace in tempo di guerra, nei Collegi del mondo può accadere che studenti russi vivano e studino assieme a studenti ucraini o che studentesse afgane che scappano da un regime in cui non è consentito loro studiare abbiano come compagne di classe studentesse appartenenti a famiglie reali europee. L’obiettivo di queste scuole è sviluppare il pensiero critico e la capacità di generare il cambiamento per un mondo migliore, più inclusivo e sostenibile da parte di ragazzi brillanti e idealisti, ma anche fortemente orientati alle azioni concrete.

La caratteristica principale dei 18 collegi è quella di declinare, ciascuno a modo proprio e in sintonia con la cultura locale e nazionale del Paese che li ospita, i valori comuni di tutto il movimento UWC: innanzitutto comprensione internazionale e interculturale, valorizzazione delle differenze, senso di responsabilità e di integrità personali, empatia e servizio per la comunità, rispetto per l’ambiente, slancio idealista, disponibilità a mettersi in gioco, capacità di leadership attraverso l’iniziativa e l’esempio personale.

Il collegio di Duino

Una sede UWC è presente anche in Italia, a Duino in provincia di Trieste. Ma cosa vuol dire frequentare questa realtà? Per un biennio circa 200 ragazzi dai 16 ai 19 anni, provenienti da circa 80 Paesi, studiano insieme al mattino e svolgono attività sportive, creative e di volontariato al pomeriggio, combinando anche momenti conviviali con i docenti che fanno da tutor a piccoli gruppi di studenti: sono queste le caratteristiche principali di un’esperienza di formazione senza eguali che si svolge in lingua inglese.

Il Collegio del Mondo Unito di Duino è stato riconosciuto da Ashoka, la più grande rete internazionale di innovatori sociali, tra le Changemaker Schools, cioè tra i protagonisti attivi del cambiamento educativo e sociale.

Il Baccellierato

Al termine dei due anni gli studenti conseguono il Diploma di Baccellierato Internazionale e hanno la possibilità di proseguire gli studi anche nelle più prestigiose università di tutto il mondo. In 60 anni di attività il Movimento UWC ha creato una rete di oltre 60.000 ex allievi.

L’ammissione ai collegi UWC avviene esclusivamente per merito sulla base del potenziale di ogni giovane candidato dopo una preselezione regionale e una selezione nazionale.

Incontro online per conoscere questa opportunità

Il 14 ottobre, Su Zoom, si terrà un evento online di presentazione dell’iniziativa per chiunque fosse interessato a saperne di più (inserire il seguente ID meeting: 961 7147 1431). Maggiori dettagli sul bando di concorso, sulle modalità di selezione e sui criteri di valutazione disponibili al seguente link: https://www.it.uwc.org/selezioni/bando-di-concorso