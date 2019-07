Universo Assisi 2019 al via nel weekend: gli eventi principali tra musica, Pasolini e ambiente

Mogol (e Battisti), i Subsonica e gli Hooverphonic, il legame tra Assisi e Pier Paolo Pasolini ricordato con quattro eventi e una mostra, la collaborazione con Matera 2019, l’adesione al progetto Wiki Loves Monuments. Dal 20 al 28 luglio ad Assisi torna Universo Assisi 2019, il festival itinerante con musica, arte, danza, teatro e architettura, nel segno anche della sostenibilità ambientale. Come già annunciato a Perugia e ribadito nel corso di una conferenza stampa ad Assisi, come già richiesto alle feste del territorio e anche per onorare degnamente il quarantesimo anniversario della proclamazione di San Francesco a patrono dell’ecologia, anche questo festival sarà quanto più possibile plastic free e rispettoso dell’ambiente.



Sul tema della sensibilizzazione ambientale, un evento a tema con i Subsonica. La band torinese, oltre a un concerto alla Lyrick Summer Arena il 23 luglio alle 22, il giorno dopo, nella zona degli Stazzi e con partenza dall’Eremo delle Carceri, sarà protagonisti di un’esclusiva assoluta, la passeggiata con performance letteraria e musicale “Walk for the planet”. Appuntamento dalle 16 alle 20 per questa camminata con incontro in musica organizzata da Gianluigi Ricuperati e Jacopo Iacoboni, in collaborazione con guide escursionistiche e in collaborazione con CoopCulture.



Il programma di Universo Assisi 2019 (info su www.universoassisi.it) si apre il 20 luglio dalle ore 22, sul sagrato della Basilica Superiore di San Francesco, con Emozioni Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti, di Mogol e Gianmarco Carroccia. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria, su Ticketitalia.com, ed è preceduto da una talk alle 19 in Piazza del Comune con lo stesso Mogol. Proprio Piazza del Comune sarà la piazza della musica e dei talk: tutti i giorni, dalle 18 alle 22, nella zona del Tempio di Minerva, ci saranno i concerti gratuiti a cura del Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia e della Fondazione Internazionale Assisi, ma anche incontri dibattiti (tra gli altri: il ministro Sergio Costa, il presidente dell’Anac Raffaele Cantone e il dg di Matera 2019 Paolo Verro) e dj set.



Sempre nella zona di Piazza del Comune, nella galleria Le Logge, uno degli omaggi a Pier Paolo Pasolini, la mostra fotografica con scatti di Andrea Cova e Tony Bernardini. Sono poi quattro in totale le iniziative targate Universo Assisi 2019, per raccontare l’intellettuale e il suo legame con la città serafica. In programma una performance teatrale, il 21 luglio dalle ore 19 alla Rocca Minore, una talk più recital, il 23 luglio tra Piazza del Comune e San Gregorio, e un concerto il 26 luglio dalle 22:30 allo Stadio degli Ulivi. Il 26 luglio si terrà un grande evento per ricordare la celebrazione del 50esimo anniversario del gemellaggio con San Francisco, e, sempre nello stesso giorno, Assisi aderirà al progetto di Wikipedia, Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografica del mondo.

Oltre a visite guidate nei luoghi più o meno nascosti di Assisi e delle sue frazioni, in collaborazione con svariate associazioni del territorio, protagonista sarà la musica: detto dei Subsonica, il 23 luglio, sempre alla Lyrick Summer Arena, in collaborazione con Riverock Festival, sono in programma lo spettacolo di danza sulle musiche dei Pink Floyd, il 24 luglio dalle 22, e gli Hooverphonic, il 27 luglio dalla stessa ora. A Piazza San Rufino si esibiranno Bombino (25 luglio) e Kyoshindo (26 luglio). Gran finale di Universo Assisi 2019 il 28 luglio gran finale, sul sagrato di San Francesco e sempre alle 22, con “Kronomakia”, spettacolo che unisce la musica storica dei Micrologus, al jazz-rock del sassofonista e compositore italiano Daniele Sepe.

