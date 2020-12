Università, Talesa neo direttore di Medicina

Il professor Vincenzo Nicola Talesa è il neo eletto direttore dei Dipartimento di Medicina e Chirurgia della Università di Perugia. Un riconoscimento importante, che giunge in un momento particolare, in cui il Dipartimento di Medicina e Chirurgia sta dando il suo fondamentale contributo in Umbria nella lotta al Coronavirus. Attraverso la ricerca e con la disponibilità di giovani laureati utilizzati nel tracciamento dei positivi e in generale nelle attività di contrato al Coronavirus.

Modena si congratula con Talesa

Tra i primi a congratularsi con il professor Talesa, la senatrice Fiammetta Modena: “Sarà una guida ferma e sicura in un periodo tra i più complessi, proprio da un punto di vista sanitario. Siamo sicuri che con equilibrio e lungimiranza saprà rappresentare e dare voce ad un Dipartimento centrale per la nostra salute, il nostro sviluppo, nonché per le prospettive dei nostri medici, giovani e non, e del nostro Ateneo”.