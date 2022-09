Università Libera, a Bastia possibile presentare le proposte per i corsi - Tuttoggi

“L’Università Libera continua a essere un punto di riferimento culturale per la nostra città e quanto mai come ora la sua funzione di realtà aggregativa si rende indispensabile, dopo la lunga fase di incertezza che abbiamo subito a causa della pandemia”, ha dichiarato il sindaco Paola Lungarotti, esprimendo soddisfazione “per l’eccellente team composto da valenti personalità”.

Ora tutti possono avanzare candidature per la realizzazione di corsi, sia a carattere teorico che pratico, i cui temi principali siano: l’arte, la musica, la storia, la letteratura, il teatro, la salute, il tempo libero e quanto altro possa essere utile per la cittadinanza. La valutazione delle proposte e l’attivazione dei corsi e delle docenze è di competenza del comitato direttivo. Le proposte, redatte per iscritto in forma libera e da inoltrare entro il 20 settembre, dovranno contenere la descrizione dettagliata dell’offerta formativa ed il curriculum del/i docente/i e devono essere presentate in forma ufficiale all’Ufficio Protocollo del Comune (lunedì mercoledì e venerdì8.30 – 13.30 e martedì e giovedì 8.30 – 13.30 e 15.30 – 17.30 Tel. 075 8018225 Fax 075 8018260 Email info@comune.bastia.pg.it, PEC comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it).