Università di Perugia, ecco i nuovi 10 direttori di Dipartimento

L’Università degli studi di Perugia ha tutti e dieci i nuovi direttori di Dipartimento che entreranno in carica dal primo novembre. Si è conclusa infatti la tornata di votazioni per le elezioni dei Direttori dei 16 Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia, per il triennio accademico 2019/2022.

Questi i nuovi direttori:

Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne: professor Stefano Brufani (prenderà il posto del professor Mario Tosti);

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione: professoressa Claudia Mazzeschi (confermata);

Dipartimento di Medicina: professor Giuseppe Ambrosio (prenderà il posto di Carlo Riccardi);

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche: professor Stefano Eramo (prenderà il posto del professor Mauro Bacci);

Dipartimento di Scienze Politiche: professor Giorgio Eduardo Montanari (prenderà il posto del professor Ambrogio Santambrogio);

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie: professor Alceo Macchioni (prenderà il posto del professor Fausto Elisei);

Dipartimento di Ingegneria: professor Ermanno Cardelli (prenderà il posto del professor Giuseppe Saccomandi);

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche: professoressa Violetta Cecchetti (confermata);

Dipartimento di Giurisprudenza: professor Andrea Sassi (prenderà il posto del professor Giovanni Marini);

Dipartimento di Fisica e Geologia: professor Daniele Fioretto (prenderà il posto del professor Massimiliano Barchi).

In precedenza, fra giugno e luglio 2019, erano già stati eletti i direttori degli altri 6 Dipartimenti:

Dipartimento di Economia: professor Libero Mario Mari (confermato);

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale: professor Giovanni Gigliotti (prenderà il posto del professor Annibale Luigi Materazzi);

Dipartimento di Matematica e Informatica: professor Massimo Giulietti (prenderà il posto del professor Gianluca Vinti);

Dipartimento di Medicina Sperimentale: professor Paolo Puccetti (prenderà il posto del professor Vincenzo Nicola Talesa);

Dipartimento di Medicina Veterinaria: professor Fabrizio Rueca (prenderà il posto del professor Luca Mechelli);

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali: professor Gaetano Martino (prenderà il posto del professor Francesco Tei).

