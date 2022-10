Unitre di Orvieto, ripartenza come da tradizione nel segno della musica - Tuttoggi

“Sono legatissimo a questa esperienza didattica, iniziata nel lontano 2006 allorquando venni chiamato dalla Presidente Prof.ssa Maria Teresa Santoro. Dopo tanti anni, si è creato un fedele gruppo musicofilo veramente competente, capace di immergersi in profondità nell’esperienza di ascolto ma anche di esserne parte attiva aderendo, con pertinenza sorprendente, alle riflessioni che scaturiscono al termine delle sessioni. Di tale maturità avremo un esempio pratico la prossima primavera: sto organizzando un incontro di ascolto musicale molto particolare, del quale sarà protagonista uno degli “allievi” del corso. Per concludere, la gradevole novità di quest’anno: alcune lezioni saranno legate alla stagione musicale che la Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole”, in sinergia con Unitre, Lions Club e Rotary Club, realizzerà da ottobre a maggio nel delizioso Ridotto del Teatro Mancinelli; in pratica, cercherò di preparare i nostri iscritti al repertorio del concerto domenicale per una migliore comprensione”. Per informazioni sull’Unitre di Orvieto e prenotazioni, contattare il numero di cellulare 3387323884.