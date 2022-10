UnitelmaSapienza, master di primo livello in diritto dell’Unione Europea per le pubbliche amministrazioni - Tuttoggi

un percorso volto a far acquisire o consolidare al personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, le competenze giuridiche necessarie per garantire il rispetto e la corretta applicazione del diritto dell’Unione europea

Tra i percorsi di studi che UnitelmaSapienza offre ci sono i master ossia percorsi accademici altamente specializzanti e suddivisi in I e II livello. La distinzione passa poi all’area di studi e UnitelmaSapienza ne offre ben 5: Area Giuridico – Economica, Area della Salute, Area Socio-Politica, Area Tecnologico-Gestionale, Area Mondo Scuola.

All’interno del primo gruppo rientra il master di primo livello in diritto dell’Unione Europea per le pubbliche amministrazioni, un percorso totalmente esclusivo a livello nazionale, volto a far acquisire o consolidare al personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, le competenze giuridiche necessarie per garantire il rispetto e la corretta applicazione del diritto dell’Unione europea.