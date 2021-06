Unitelma forma professionisti per la gestione di amministrazioni digitali - Tuttoggi

Master per formazione di figure altamente qualificate in materie tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali

La digitalizzazione ormai investe tutti gli ambiti della vita, tra cui anche l’istruzione. L’università, in quanto amministrazione, nel corso del tempo ha dovuto rivoluzionarsi, per poter andare incontro alle dinamiche della nuova società che si stava delineando, sempre più interconessa e digitale. Unitelma Sapienza, essendo ateneo telematico, ha spostato la didattica dal luogo fisico a quello virtuale, offrendo così ai suoi studenti la possibilità di rendere l’apprendimento a tutti gli effetti qualcosa di personale.

Oltre a tantissime opzioni, permette di seguire master di I livello a chi è già in possesso di una laurea triennale. In particolare, per quanto riguarda la preparazione giuridico-economica, si propone per la formazione di “professionisti della digitalizzazione e della privacy” che, nella complessità della società in cui ci troviamo a vivere, sono fondamentali all’interno di un ente, pubblico o privato che sia.

Quella che verrà a delinearsi è una figura altamente qualificata in materie tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali, attraverso una preparazione completa e multidisciplinare che permette di sviluppare non solo conoscenze, ma anche di utilizzare strumenti e comportamenti professionali nel concreto.

Con l’avvento della rete le amministrazioni devono intraprendere un nuovo tipo di relazione con i cittadini, che si basi sulla trasparenza e sul libero accesso agli atti, e questo viene garantito dalla gestione portata avanti dal manager che, attraverso il piano di studi del corso, apprenderà nozioni di gestione dei documenti e dei processi digitali, della contrattualistica dei servizi online e del corretto trattamento dei dati personali, una grande risorsa per la nuova economia digitale, ma che deve essere anche oggetto di tutela per i proprietari di tali dati.

I corsi sono incentrati su attività di:

comunicazione pubblica, alla base di una corretta comprensione tra amministrazione e cittadini;

trasparenza amministrativa, un principio da preservare attraverso l’obbligo di pubblicazione di determinati documenti nel portale online;

funzioni di vigilanza dei contratti pubblicistici, per garantire il rispetto delle norme di libero accesso e anticorruzione.

Una disciplina ampia riguarda anche la formazione della figura del Responsabile della protezione dei dati personali, che attraverso lo studio delle dinamiche di data security, ha il compito di bilanciare tra di loro il principio di pubblicità delle istituzioni e la tutela dei dati personali delle persone.

Il Master ha una durata di 12 mesi per una retribuzione totale di 60 cfu (Crediti Formativi Universitari). Alla fine della formazione verrà svolta una prova finale (project work) che valuta la progettazione e la realizzazione di una ricerca sul campo, finalizzata ad applicare le conoscenze acquisite su casi concreti.

Maggiori info per conoscere tutte le agevolazioni e ottenere gli sconti tramite il Polo di Spoleto qui https://www.tuttoggi.net/unitelma-spoleto oppure contattando polo.spoleto@unitelmasapienza.it – 0743.225572