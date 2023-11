Un’autorete nel recupero toglie il successo a Breda | Spezia – Ternana 2-2 | Pagelle

I rossoverdi si fanno rimontare due volte dopo le reti di Casasola e Diakitè, pari che non salva Alvini

Un’autorete di Capuano nel recupero toglie a Breda il primo successo sulla panchina della Ternana, riacciuffata 2-2 e rimontata per la seconda volta da Alvini, per quella che probabilmente è stata l’ultima partita al Picco.

I rossoverdi erano passati in vantaggio al 32′ con Casasola, abile nell’inserimento di testa sull’angolo calciato da Falletti. Sei minuti più tardi, sempre sugli sviluppi di un corner, arriva il pari dei padroni di casa con Bertola al termine di un’azione caotica in cui la difesa rossoverde non riesce ad allontanare il pallone dalla propria area.

Nella ripresa al 22′ la Ternana trova il nuovo vantaggio. Stavolta sul corner del solito Falletti è Diakite a staccare di testa: la palla colpisce il palo interno e si insacca.

Lo Spezia prova a trovare il pari con Esposito, la cui girata è alzata sopra la traversa da Iannarilli. Ma è la Ternana ad avere il colpo del KO in contropiede, ma Dragowski devia di piede la conclusione a botta sicura di Favasulli. E allora nel recupero arriva il pari dei padroni di casa: Verde calcia dal limite, Iannarilli devia, ma sul pallone rimesso nell’area piccola Capuano la butta nella propria porta per evitare il tocco dell’attaccante bianconero alle sue spalle.

Un punto che non risolve i problemi di classifica delle due squadre. Breda può almeno vedere il bicchiere mezzo pieno in vista delle prossime gare. Il bicchiere di Alvini si è rotto con i fischi del Picco in quella che probabilmente è l’ultima partita sulla panchina dello Spezia.

Tabellino e pagelle

Spezia – Ternana 2-2

32′ pt Casasola (T), 38′ pt Bertola (S), 22′ st Diakite (T), 46′ st Caputano (aut. S)

Spezia: Dragowski 7, Amian 5, Muhl 5.5, Bertola 6.5, Candelari 6((16′ st Cipot 6), Cassata 6, S. Esposito 5.5, Reca 5 (28′ st Krollis 6), Kouda 5.5(36′ st Moro sv), F. Esposito 6, Antonucci 5 (16′ st Elia 6). All. Alvini 5.

Ternana: Iannarilli 6.5, Diakité 6.5, Capuano 5, Lucchesi 6, Casasola 6.5 (28′ st Favasulli 5), Lobojko 6, Pyyhtia 5 (15′ st De Boer 6), Corrado 5 (32′ st Celli 6), Falletti 4, Favilli 6, Raimondo 5.5 (27′ st Viviani 6.5). All. Breda 6.