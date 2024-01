Una super Sir demolisce la Lube 3-0 | Immagini

I Block Devils vendicano con gli interessi la sconfitta dell'andata, cucinieri mai in partita

Una Sir in formato super demolisce la Lube 3-0, vendicando, con gli interesse, la sconfitta maturata al tie break all’andata al EuroSuole. Partita senza storia, come dimostrano i parziali, con i cucinieri mai in partita e impotenti di fronte agli attacchi di Plotnytskyi e compagni.

Block Devils superiori in tutti i fondamentali, micidiali dai 9 metri, attenti in difesa e guidati dalla regia impeccabile dell’Mvp Giannelli.

Il primo set si apre con una grande giocata dell’ex Zaytsev, a cui risponde Semeniuk con un ace per il primo break dei padroni di casa. La Lube resta comunque in scia, sino a quando si prende la scena Plotnytskyi, che piazza anche l’ace del 15-11. La Sir alza poi il muro (strepitoso Giannelli, ottimo Russo nelle due fasi). Ben Tara mette ancora in difficoltà la ricezione di Civitanova. All’ace del 24-13 di Ben Tara segue il punto di Giannelli per il 25-14 che indica il predominio dei Block Devils.

Si riprende con Ben Tara ancora scatenato. Anche Russo partecipa alla saga degli ace (5-3). Dall’altra parte Zaytsev è l’unico che prova a opporsi allo strapotere di Perugia. La Lube prova a restare in scia, ma Giannelli apparecchia palloni perfetti per le bocche di fuoco Ben Tara e Plotnytskyi. E proprio l’ucraino chiude anche il secondo set a favore della Sir (25-20).

Nel terzo set gli ospiti partono forte cono Lagumdzija che piazza il 5-1. Ma Russo beffa Zaytsev in battuta e Plotnytskyi pareggia i conti. Per poi piazzare un doppio ace che manda la Sir sul +2 (9-7). Approfittando degli errori dai 9 metri dei cucinieri la Sir prende il largo. I Block Devils sono invece implacabili in battuta e Semeniuk piazza l’ace del 23-16. L’errore al servizio degli ospiti dà a Perugia il terzo set con il parziale di 25-17.

Tabellino

Sir Vim Susa Perugia – Lube Civitanova Marche

25-14; 25-20; 25-17

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 4, Ben Tara 13, Flavio 8, Russo 9, Plotnytskyi 13, Semeniuk 7, Colaci (libero), Held. N.e.: Herrera, Solè, Ropret, Candellaro, Toscani (libero), Leon. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco, Lagumdzija 10, Anzani 3, Chinenyeze 10, Nikolov 5, Zaytsev 7, Bisotto (libero), Yant 5, Bottolo, Motzo. N.e.: Diamantini, Thelle, Larizza, Giani (libero). All. Blengini, vice all. Giannini.

Arbitri: Stefano Cesare – Alessandro Cerra

LE CIFRE – PERUGIA: 8 b.s., 9 ace, 54% ric. pos., 336% ric. prf., 56% att., 5 muri. CIVITANOVA: 13 b.s., 2 ace, 35% ric. pos., 17% ric. prf., 45% att., 4 muri.