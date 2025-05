Una storia familiare e l'omaggio all'Umbria in “Devo dirti chi sei-Lettere di una madre a un figlio” di Federica Sartori edito da Orelli Edizioni - Tuttoggi.info

La storia di una famiglia, il racconto di un rapporto complesso, quello tra una madre e suo figlio, una vicenda che si svolge tra Orvieto, Milano e Boston, ma soprattutto, un omaggio all’Umbria e alla sua bellezza selvaggia.

È ciò che troviamo in Devo dirti chi sei-Lettere di una madre a un figlio, il nuovo libro di Federica Sartori, edito dalla mini casa editrice Orelli Edizioni di Breggia (Svizzera-Canton Ticino).

Prima pubblicazione della nuova collana “La Petunia”, dedicata alla narrativa, il romanzo parla non solo di amori, di addii, di successi e di delusioni, ma anche di una tematica che, come sottolineato dalla stessa Orelli Edizioni, viene trattata assai di rado, soprattutto in ambito letterario:

“Devo dirti chi sei-Lettere di una madre a un figlio non è solo il racconto del rapporto di una madre con il figlio ventenne, ma anche quello di una donna che riesce a raggiungere il successo professionale grazie ai suoi meriti. Una donna che, tuttavia, nasconde un segreto, e un grande dolore, molto comune ai genitori che, per un motivo o per un altro, si ritrovano a crescere una figlia, un figlio, o dei figli, da soli.”

Federica Sartori, a distanza di tre anni dal suo libro d’esordio, Amori reali, amori virtuali, che nel 2021 le ha fatto conquistare il primo rango nella categoria Miglior Ambientazione al concorso “R come Romance”, torna con una storia familiare intensa e piena di sentimento, che di sicuro non lascerà indifferenti le lettrici e i lettori.

Giornalista, sceneggiatrice, scrittrice e ghostwriter, è originaria di Orvieto, in provincia di Terni. Dopo aver vissuto e lavorato per quasi trent’anni a Roma, ha deciso di tornare nella sua città natale, dove vive.

Appassionata di cinema e di teatro, ama viaggiare e andare alla scoperta di nuove culture e tradizioni.