Una stanza tutta per sé, ad Assisi uno spazio per le vittime di violenza e abusi - Tuttoggi

Sarà ospitata negli spazi della caserma dei carabinieri di Assisi



Si chiama “Una stanza tutta per sé” il progetto che dal 2015 Soroptimist International d’Italia ha attivato in sinergia con reparti dei Tribunali, Polizia, Carabinieri dell’intero Paese per favorire la denuncia alle forze dell’Ordine, e per tutelare donne e minori vittime di violenza e abusi. Un fenomeno drammatico, in preoccupante ascesa, che colpisce in modo trasversale ogni regione d’Italia e ogni classe sociale.



All’iniziativa nazionale ha dal primo momento aderito anche il Club Soroptimist Valle Umbra impegnato sabato 19 novembre alle 10.30 nell’inaugurazione della terza “stanza” finora realizzata, accolta questa volta nella Compagnia Carabinieri di Assisi con sede a Santa Maria degli Angeli – viale Patrono d’Italia 68/A -. Un’idea concretizzatasi grazie all’adesione e alla condivisione dell’Arma locale e al sostegno della Fondazione Perugia.

Come per le prime due “stanze”, realizzate nelle sedi dei Carabinieri di Foligno e del Tribunale di Spoleto, il progetto punta a mettere a disposizione delle donne che denunciano violenze fisiche e psicologiche alle Forze dell’Ordine, un ambiente accogliente, dedicato esclusivamente a loro, al dramma personale di ognuna. Uno spazio che tiene anche conto dell’eventuale presenza di minori e che esprima la vicinanza di una collettività pronta a fare rete per un aiuto concreto e fattivo alle vittime dei reati di genere.