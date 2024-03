Un world café per la Cultura Folignate - Tuttoggi.info

Altra particolare ed interessante iniziativa di F2030 quella di lunedì 10 Marzo, nel percorso partecipativo che ci accompagnerà alle prossime elezioni amministrative di giugno ed in cui tratteremo diversi temi importanti per il futuro della città.

Abbiamo iniziato col tema della cultura perché è quello maggiormente bistrattato dall’Amministrazione attuale che da un lato ha diviso e frammentato il mondo culturale che ha animato Foligno negli ultimi 15 anni, e dall’altro ha cancellato qualsiasi identità culturale della città utilizzando le risorse a pioggia senza nessun criterio nell’assegnazione dei contributi alle associazioni culturali e socio-culturali.

Ricostruire un’identità culturale della cittá, trovare spazi sociali e urbani utili per le associazioni come ad esempio la “casa dell associazionismo”, definire criteri e linee guida nei bandi per la distribuzione dei contributi alle associazioni, promuovere il welfare culturale aggredendo le povertà educative, a partire dai bambini e dai ragazzi, con progetti in cui le attività culturali siano moltiplicatori di benessere individuale e collettivo, sono alcune delle priorità emerse per la nostra cittá.

Ora inizierà un mese di partecipazione che porterà al 13 aprile quando verrà consegnato al candidato Sindaco Mauro Masciotti il documento programmatico sulle politiche culturali per la cittá.

Luogo: Spazio Astra, Via Giuseppe Mazzini, 47, FOLIGNO, PERUGIA, UMBRIA