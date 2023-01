Un raro Ibis Eremita trovato morto, accertamenti sulle cause

L'animale faceva parte di un progetto europeo ed aveva un gps | Wwf Perugia e Wildumbria: portato allo Zooprifilattico per gli esami

Un Ibis Eremita è stato rinvenuto, morto in località Terraia a Spoleto, dai volontari del Wwf Perugia e di Wildumbria. Si tratta di una specie migratrice, rara ed in via di estinzione, che faceva parte del progetto europeo Ibis Eremita. L’animale, infatti, era monitorato con un GPS, che ne ha consentito il recupero.

L’Ibis Eremita è stato affidato all’Istituto Zooprofilattico di Perugia per accertare le cause della morte. Da un primo esame sembra che l’uccello non presenti segni di arma da fuoco, ma sono esami approfonditi potranno accertare cosa lo abbia ucciso.