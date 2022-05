Un orso nella galleria di Forca Canapine VIDEO

Tramite analisi genetiche si sta verificando se si tratti dello stesso animale o se siano due gli orsi marsicani nella zona del Parco.

Nel video si vede l’animale corriere all’interno della galleria (attualmente al centro di lavori notturni da parte dell’Anas), al centro della strada. E poi girarsi verso la macchina che lo segue, per tornare di nuovo a correre.

Già in passato circolava in rete il video di un orso che si diceva essere in Valnerina. Video che però, in quel caso, si era scoperto essere stato girato nel nord Italia. Ma la presenza dell’orso marsicano nella zona dei Sibillini (ed anche nella media Valnerina) negli ultimi anni è stata accertata dalle autorità preposte e viene confermata ora da queste importanti immagini. Fino a quest’ultimo video, girato effettivamente nella galleria di Forca Canapine, come confermato dalle autorità.