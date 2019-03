Un nuovo modello di web agency

share

Da sempre considerate “creatrici di siti” le web agency negli anni hanno rappresentato il collante perfetto tra l’imprenditore e il mondo della comincazione online.

Il loro ruolo era quello di mettere su internet il sito di una qualsiasi azienda, cercando di renderlo graficamente bello, e al tempo stesso snello nel suo utilizzo.

Il punto di rottura è avvenuto quando si è visto che le nuove strategie di marketing per la promozione online, prevedevano una conversione del traffico che atterrava sulle pagine delle offerte, piuttosto che il solito sito di passaggio che non permetteva l’interazione tra azienda e cliente.

Questo perché era sempre più l’utente che desiderava avere un contatto diretto con chi gli stava proponendo un qualsiasi prodotto/servizio, uno scambio se vogliamo “empatico” prima ancora che commerciale.

Che cos’è una web agency (oggi)

E’ l’insieme di un gruppo di professionisti che propone servizi per la promozione online delle aziende.

La nuova web agency struttura una strategia di marketing a tutto tondo; si parte dal posizionamento aziendale fino alla gestione dei social, passando attraverso la valutazione dei dati relativi a tutto ciò che le campagne pubblicitarie hanno generato.

Come funziona una web agency?

Una web agency moderna al suo interno ospita figure professionali abituate in primis a lavorare in team.

I progetti vengono discussi in fasi di brainstorming alle quali partecipano tutti, così da cogliere ogni sfumatura possibile e affinare in questo modo sia la strategia da usare che il messaggio da lanciare.

Vediamo nel dettaglio gli attori principali di una agenzia di comunicazione che abbia al suo interno una struttura di rilievo:

– Funnel marketing manager

Si occupa della costruzione, sia teorica che tecnica, della strategia di lancio dei prodotti del cliente, del loro posizionamento e dell’analisi dei risultati generati

– Social media manager

E’ sua la responsabilità dei Social e di come veicolare il messaggio verso gli utenti del web.

– Copywriter

E’ la figura che “stende i contenuti” che andranno a popolare le pagine online su cui atterreranno gli utenti interessati a un determinato prodotto/servizio. E’ il filo che unisce l’idea dell’imprenditore con la strategia di marketing che si sta utilizzando.

– Programmatori

Se non ci fossero sarebbe un problema per tutti. Hanno in mano e soprattutto in testa, le soluzioni per qualsiasi problema tecnico si possa presentare durante la costruzione di un funnel ad esempio, piuttosto che nel mentre di una campagna pubblicitaria su facebook.

Immaginiamo cosa potrebbe succedere se all’improvviso il nostro autoresponditore automatico per l’invio delle mail smettesse di funzionare: a chi vi rivolgereste se non a loro?

– Grafici e web designer

A loro spetta il compito di realizzare le migliori grafiche che emozionino sia i possibili clienti che gli imprenditori stessi.

Di solito si usa trascurare la comunicazione grafica, che invece, se fatta bene, riesce a implementare le conversioni di una pagina web di circa il 20%.

Ecco cosa fare quindi….

Per chi decide di iniziare a promuoversi online, la scelta di una nuova e moderna web agency sembra la cosa più giusta da fare.

Il contenuto di questo articolo non può sancire nessun concetto definitivo, ma sicuramente, strutture con professionisti che riescono a lavorare in squadra per un unico obiettivo, penso possano avere molte più possibilità di trasmettere le idee degli imprenditori, al giusto pubblico e soprattutto al giusto prezzo di mercato.

share

Stampa