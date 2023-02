Un filo per la vita onlus di Spello ospite di “O Anche No” su Rai 3

Paola Severini Melograni intervisterà Sergio Felicioni, presidente nazionale “Un filo per la vita Onlus”, associazione che rappresenta e tutela le persone affette da Insufficienza Intestinale Cronica Benigna in nutrizione artificiale domiciliare. La Onlus umbra Un Filo per la Vita opera a livello nazionale ed è nata per tutelare soggetti pediatrici e adulti e persegue scopi diretti alla solidarietà sociale, portando avanti attività di sensibilizzazione verso le istituzioni. Nella puntata si parlerà inoltre dell’iniziativa di sensibilizzazione per la giornata sulla IICB del 1 Marzo che si terrà presso la Camera dei Deputati.

O Anche No, programma di inclusione sociale e disabilità realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità, in onda domenica 26 febbraio 2023 a partire dalle ore 10:15 circa e in replica lunedì 27 febbraio 2023 alle ore 1:05 su Rai 3.

Qui sarà possibile rivedere la puntata: http://www.raiplay.it/programmi/oancheno