Umbria Vai, boom di sottoscrizioni per gli abbonamenti - Tuttoggi.info

“I 6.400 abbonamenti già sottoscritti ci dicono con chiarezza che questa misura risponde a un bisogno reale delle famiglie umbre” sottolinea l’assessore regionale all’Istruzione e al Diritto allo studio, Fabio Barcaioli, commentando l’approvazione da parte della Giunta regionale dell’integrazione ai criteri di Umbria Vai.
“Sono migliaia di studentesse e studenti che possono oggi contare su un costo molto più accessibile per raggiungere ogni giorno la propria scuola. Continueremo a seguire l’avvio di Umbria Vai, ad ascoltare le esigenze che emergeranno e a intervenire, dove possibile, per fare in modo che la misura raggiunga tutte le persone che hanno i requisiti per beneficiarne. L’obiettivo resta quello di rendere il diritto allo studio effettivamente accessibile anche attraverso un trasporto pubblico più sostenibile per le famiglie” conclude l’assessore all’Istruzione.