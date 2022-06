Umbria protagonista su Rai1 con Linea Verde Sentieri - Tuttoggi

Anche il Sasu protagonista

Un viaggio che si propone di essere di ispirazione a quanti sono alla ricerca di destinazioni facili da raggiungere, ma che permettono di conoscere gli angoli più belli e nascosti della Penisola e delle sue isole. Non solo il paesaggio naturale e gli straordinari panorami di mezza costa, ma anche le tradizioni, la cultura, la storia e i prodotti delle nostre vette. Oltre agli esperti e ai titolati del CAI e del Soccorso Alpino, Gian Luca Gasca, un profondo conoscitore della montagna, darà numerosi suggerimenti per vivere questi luoghi nella massima sicurezza.

Sentiero Norcia-Castelluccio

Nella prima puntata Lino e Margherita saranno in Umbria per percorrere il Sentiero Italia che da Norcia porta a Castelluccio, attraversando i territori incontaminati del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Inizieranno il cammino da piazza San Benedetto, al centro di Norcia, per poi immergersi nella natura del Parco dei Monti Sibillini, con cime che sfiorano i 2.500 metri di quota. Lino andrà alla scoperta della Val Patino e della Val Canatra, in compagnia di Pier Giorgio Oliveti del CAI di Orvieto e di Roberto Canali, guida escursionistica che propone esperienze di trekking someggiato in compagnia degli asini. Margherita punterà invece a conoscere la piccola comunità di monache benedettine di Norcia e percorrerà un tratto del Cammino di San Benedetto assieme a Don Davide Tononi, il parroco “influencer” della città nursina. Sulla Piana di Castelluccio, guidata dall’amazzone Manuela Brandimarte, potrà anche assistere allo spettacolo della fioritura delle lenticchie, che tra giugno e luglio riempie il paesaggio di colori e profumi.

E proprio la lenticchia di Castelluccio sarà la protagonista del finale di puntata, in compagnia della chef Elisa Valentini, che proporrà a Lino e Margherita un piatto estivo a base di questo prodotto eccellente dell’agricoltura umbra.

Sentiero Cai Italia

Il Sentiero Italia CAI è un percorso escursionistico che inizia a Santa Teresa Gallura, in Sardegna, per terminare a Muggia, in provincia di Trieste, dopo aver risalito l’intera dorsale appenninica da sud a nord e attraversato l’arco alpino da ovest a est, toccando tutte le regioni italiane.

Ideato nel 1983 da un gruppo di giornalisti escursionisti, riuniti poi nell’Associazione Sentiero Italia, l’itinerario è stato fatto proprio dal CAI nel 1995, con la grande manifestazione “Camminaitalia ‘95”, che vide coprire il tracciato da un gruppo di camminatori guidati da Teresio Valsesia.

Nel 2018 il Club Alpino Italiano ha annunciato, d’intesa con l’Associazione Sentiero Italia, l’intenzione di recuperare e rilanciare il tracciato rinominandolo Sentiero Italia Cai. Durante tutto il 2019 centinaia di volontari del Sodalizio si sono impegnati nella revisione e nel recupero del percorso.