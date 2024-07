Umbria Jazz, domani l'anteprima: concerto della banda dell'Esercito - Tuttoggi.info

Giovedì 11 luglio l'anteprima di Umbria Jazz for kids. Cambiano gli orari del minimetrò

Anche quest’anno, Umbria Jazz avrà due anteprime speciali, in programma giovedì 11 luglio. La prima si terrà dalle 19: “UJ4KIDS presents Bourbon Street al Borgobello”, la mezzanotte bianca del jazz con le scuole di musica di Perugia. La seconda sarà il concerto della Banda musicale dell’Esercito Italiano che suonerà in piazza IV Novembre alle 21.30.

Anteprima Umbria Jazz 4 Kids

L’edizione 2024 di UJ4KIDS, più in dettaglio, come lo scorso anno, sarà aperta da un’anteprima giovedì 11 luglio, in cui le migliori realtà proposte dalle scuole di musica del territorio, affiancate dai loro docenti, scenderanno letteralmente in strada per una festa della musica che trasformerà il quartiere di Borgo XX Giugno in una sorta di Bourbon Street di New Orleans, con solisti e formazioni che si esibiscono senza soluzione di continuità. Si comincia alle 19 con “Il paese dei mille impegni”, favola musicale di e con Mirko Revoyera, canzoni di Francesca Rossi e Filippo Fanò, con il coro dei piccoli Unisoni. Dalle 20 esibizioni e jam sessions. In collaborazione con: Associazione Borgobello APS, Accademia della Voce, Associazione Rosario, Banda degli Unisoni, Doremilla, Il Pentagramma, Istituto Musicale Frescobaldi, Jam 2.0, Jester Music School, Laboratori Musicali di Giò, Musical Academy Perugia, Newsic, Stix, Varco Bianco, VMS.

Banda dell’Esercito in piazza IV Novembre

E’ in programma invece alle 21.30 il concerto della Big Band della Banda dell’Esercito Italiano in collaborazione con il Saint Louis College of Music di Roma. Formazione della Banda dell’Esercito Italiano, la Big Band (già Army Jazz Band) nasce dalla comune passione per il Jazz di alcuni suoi componenti e soprattutto dal desiderio di proporre al pubblico le meravigliose orchestrazioni “Swing” degli anni ’30-‘40. Il vasto repertorio in programma spazia dai classici del jazz di quel periodo, passando per autori che hanno fatto la storia di questo genere come D. Ellington, G. Miller, G. Gershwin, fino a trascrizioni più moderne sempre riproposte in chiave swing ripercorrendo così tutto lo scenario storico e musicale di quegli anni.

Il Saint Louis College of Music, che collabora al concerto, dal 1976 è fra le più rinomate realtà didattiche musicali di eccellenza di respiro europeo, con oltre 1.800 allievi ogni anno provenienti da ogni Paese, un corpo docente stabile di 120 insegnanti di fama nazionale, diretto dal 1998 dal Maestro Stefano Mastruzzi.

Umbria Jazz, gli orari del Minimetrò

In occasione di Umbria Jazz 2024, da venerdì 12 a domenica 21 luglio l’orario di esercizio del minimetrò sarà prolungato fino alle ore 1.45 (ultima corsa); inoltre, domenica 14 e 21 luglio l’orario di apertura sarà anticipato alle ore 8.30. Sabato 13 luglio prolungamento straordinario ultima corsa ore 2.45.

Disponibile anche un servizio speciale autobus dalle ore 16 dalla stazione di Pian di Massiano.

Mercoledì 17 luglio ore 12, presso la stazione di Pian di Massiano, è prevista l’esibizione dei Funk Off che avrà inizio alle ore 11.30 da Corso Vannucci.

(foto di repertorio)