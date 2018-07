Umbria Jazz, come smaltire le bottiglie di vetro

Un po’ per favorire il decoro urbano; un po’ per evitare falsi allarmi sicurezza nelle notti di Umbria Jazz. Il Comune di Perugia, in particolare in questi giorni di Umbria Jazz, ricorda (stavolta senza gaffe del “cavolo” https://tuttoggi.info/sicurezza-a-uj-sacco-con-bottiglie-dimenticato-in-piazza-la-gaffe-del-cavolo/466178/) a tutti i titolari di attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande del centro storico, che lo smaltimento delle bottiglie e dei contenitori di vetro deve avvenire attraverso il conferimento all’operatore Gesenu che passa presso la sede delle attività.

È vietato depositare i sacchi in strada. Chi viola queste norme può andare incontro a una multa per la violazione del regolamento comunale dei rifiuti. O sanzioni più gravi qualora, appunto, tale abbandono dovesse comportare problemi di sicurezza pubblica

Qualora i gestori delle attività abbiano necessità di sollecitare il recupero dei sacchi da parte di Gesenu, che comunque in questo fine settimana anticiperà il servizio serale alle 20 (e non alle 22), si possono rivolgere al corpo di guardia della polizia Municipale che contatterà l’operatore Gesenu.

