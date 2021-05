Umbria in zona gialla, migliora la situazione negli ospedali |Covid, l’analisi dell’esperto

Il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità e l'elaborazione sui nuovi contagi del dott. Luca Fusaro

In un’Italia che vede migliorare ovunque la situazione dei contagi Covid e soprattutto dei ricoveri ospedali (solo 5 regioni sono sopra la soglia critica di occupazione dei posti letto) l’Umbria si conferma zona gialla. Dove da lunedì 10 maggio entrano anche Puglia, Basilicata a Calabria. Insomma, aumenta ancora la parte d’Italia in cui ci si può spostare liberamente. Nessuna regione sarà in zona rossa: la Valle d’Aosta passa in arancione, come Sicilia e Sardegna.

In base al monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità, sale ancora leggermente in Italia l’indice Rt, ora a 0,89 (era a 0,85 nel precedente rilevamento fatto venerdì scorso e riferito alla settimana antecedente). Sopra l’indice 1 solo Molise e provincia di Bolzano.

I dati umbri

In Umbria è calcolata a 0,93 (sempre riferito alla settimana precedente).

L’indice di occupazione dei posti letto è del 25% in terapia intensiva e del 24% per i ricoveri ordinari.

L’indice di incidenza

Prosegue invece il calo dell’incidenza, in Italia a 127 casi positivi al Covid per 100 mila abitanti.

Le elaborazioni del dott. Fusaro

Il dott. Luca Fusaro (laureato in Economia Applicata con la passione dell’approfondimento statistico) ha messo a confronto le regioni attraverso una elaborazione dei dati rispetto all’incidenza dei nuovi casi e alla variazione dei casi settimanali di contagio Covid.

“Da notare – evidenzia Fusaro – come regioni con un’alta incidenza dei casi nell’ultima settimana siano gialle come la Campania e altre come la Calabria e la Sardegna con una incidenza inferiore siano arancioni e rosse. Ottimo il risultato della regione Umbria”.

…

Umbria, aggiornamento giornaliero sui contagi

In base al bollettino della protezione civile regionale (aggiornato alle ore 10.34 di venerdì 7 maggio), calano ancora in Umbria gli attualmente positivi al Covid. Sono ora 2645, di cui 159 ricoverati (20 in terapia intensiva). Con un decesso. I nuovi positivi sono 99, su circa 2500 tamponi processati.