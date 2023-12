Umbria e Marche di nuovo unite, Contessa riapre (dalle 15) dopo 8 mesi di lavori - Tuttoggi.info

Stamattina la cerimonia di inaugurazione con istituzioni e vertici Anas, nel pomeriggio auto e mezzi pesanti torneranno a percorrere viadotto e galleria

Si torna finalmente alla normalità – dopo 8 mesi di lavori – sulla statale 452 della Contessa, la direttrice che collega Umbria e Marche (Gubbio a Cantiano), dove stamattina (18 dicembre) è avvenuta la cerimonia di riapertura con tutte le istituzioni.

Gli interventi erano iniziati il 17 aprile scorso, per complessivi 9,4 milioni di euro, e hanno previsto in particolare la demolizione del vecchio impalcato in calcestruzzo del viadotto (lungo 107 metri e alto 20) e la realizzazione del nuovo in acciaio, oltre al rinforzo di piloni e spalle esistenti (6 milioni). Inoltre sono stati completati in contemporanea anche i lavori di ripristino strutturale e idraulico della galleria adiacente (dove per un anno è stato in vigore il senso unico alternato con semaforo) per altri 3,4 milioni. Ad illustrare i lavori da un punto di vista più tecnico è stato Lamberto Nibbi, responsabile Anas Umbria.

Come promesso prima dell’apertura del cantiere – anche se all’inizio erano stati stimati ben 18 mesi (poi ridotti) – i lavori sono stati completati entro Natale, soprattutto per la gioia di residenti e commercianti, costretti a fare il “giro largo” per 250 giorni, oltre a subire disagi logistici ed economici. Il primo cittadino di Gubbio Filippo Stirati, stamattina, ha infatti voluto evidenziare “l’importanza dell’arteria per la comunità locale, chiamata in questi mesi ad affrontare sacrifici, anche se ora si ritrova un’opera nuova e duratura”.

All’inaugurazione di viadotto e galleria – dalle ore 15 torneranno a percorrere la Contessa auto e mezzi pesanti – erano presenti, oltre al sindaco, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e l’assessore regionale alle Infrastrutture Enrico Melasecche, che in coro hanno sottolineato “la rilevanza strategica della strada che rimette in collegamento le due regioni anche con qualche giorno di anticipo. Tutto questo è stato possibile grazie ad Anas e alla ditta Beico Srl di Riccardo Bei che ha eseguito i lavori e lavorato con competenza e serietà“. Ha detto la sua anche l’assessore regionale delle Marche Francesco Baldelli, sottolineando “l’ottima e fondamentale collaborazione tra le due regioni“.