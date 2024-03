“Umbertide, stallo è colpa amministrazioni centrodestra” - Tuttoggi.info

Umbertide, la nota della deputata del Movimento 5 Stelle, Emma Pavanelli, e del rappresentante del gruppo territoriale, Paolo Merli

“Dalle dichiarazioni della vicesindaca di Umbertide emerge un quadro fantasioso della realtà. Si appella al senso di responsabilità delle opposizioni, quando le cause della mancata ricostruzione sono note a tutti e riguardano il totale disinteresse da parte della regione e del governo, entrambe guidate dal centrodestra. Al contrario, non si può far passare sottotono il grande lavoro fatto dal Movimento 5 Stelle, con tanti emendamenti bocciati dal governo. Emendamenti che andavano appunto a favore dei terremotati di Umbertide, di Perugia e di Gubbio. L’unica risposta del governo Meloni è stata quella di dare mancette per la mancata entrata dell’Imu, nemmeno sufficienti a coprire tutte le quote. Per questo, se proprio la vicesindaca cerca dei responsabili, dovrà guardare all’interno della propria coalizione”. Così in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Emma Pavanelli e il rappresentante del gruppo territoriale, Paolo Merli.