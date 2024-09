Umbertide. Rockin'Umbria in Piattaforma tra musica e street art - Tuttoggi.info

Sabato 28 settembre torna Rockin’Umbria a Umbertide, aspettando i 40 anni della storica manifestazione musicale umbra. Dalle 17.30 la Piattaforma ospiterà una giornata di musica e arte promossa dall’associazione St.Art e dal Comune di Umbertide, in collaborazione con Anonima Impresa Sociale e Associazione Effetto Cinema.

Il pomeriggio prenderà il via alle 17.30 con i saluti istituzionali e la presentazione del nuovo lavoro di street art realizzato negli spazi esterni della Piattaforma dal collettivo perugino Becoming X Art+Sound Collective. L’intervento site-specific, ovvero ideato e pensato appositamente per gli spazi della Piattaforma, è stato commissionato da Anonima Impresa Sociale – la cooperativa di gestione del Metropolis a Umbertide, PostModernissimo a Perugia e da dicembre 2023 anche Cinema Astra a San Giustino – che, a partire dal 2020, ha animato le estati in Piattaforma con cinema, musica e arte (ospitando anche la residenza artistica dello street artist di fama mondiale Millo), e ha visto gli artisti del collettivo Becoming X cimentarsi nella realizzazione di due interventi specifici: uno intorno all’area della piattaforma stessa (cabina di proiezione permanente e palco polivalente), e uno nel pannello che unisce i due edifici di fronte all’ingresso.

La bozza dell’area della piattaforma è di Daniele Pampanelli, quella del pannello all’ingresso è di Francesco Montesanti. Il lavoro esecutivo è stato realizzato da Becoming X (Marco Leombruni, Jacopo Mattelli e Francesco Montesanti, con il supporto di Daniele Pampanelli) dal 9 al 15 settembre scorso..

Alle 21.30, il nuovo palco della Piattaforma accoglierà le band protagoniste della serata: Tiger! Shit! Tiger! Tiger! da Foligno (roster della label umbertidese To Lose La Track), i bolognesi Hyperwulff e i Death Mantra For Lazarus, collettivo sperimentale considerato dalla stampa specializzata come una delle migliori band indipendenti italiane. Nati nel 2009 a Pescara, con ex membri dell’ultima line up dei Santo Niente di Umberto Palazzo e degli ZIPPO, i Death Mantra For Lazarus sono Lorenzo Conti (chitarra), Alessandro Di Fabrizio (chitarra), Tonino Bosco (basso e synth) e Federico Sergente (batteria), e si caratterizzano per una proposta che esplora tutto il panorama post-rock, con un vortice di viaggi mentali entusiasmanti all’interno di melodie sensuali e malinconiche.

A chiudere il cerchio con la Piattaforma, una curiosità non del tutto casuale: le grafiche del loro ultimo disco sono state realizzate proprio da Millo, di cui è possibile ammirare un’opera murale sulla facciata esterna della Piattaforma. E inoltre banchetti merch, dischi e laboratorio di serigrafia e stampa magliette con Poco Seri Grafici.

L’appuntamento di sabato chiude idealmente la rassegna Lanterna magica, realizzata dell’associazione Effetto Cinema con il sostegno dei Fondi PR – FESR 2021-2027 – Priorità 1 – OS 1.3. – Azione 1.3.4. Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2023.

Luogo: Piattaforma, via dei Patrioti, 1, UMBERTIDE, PERUGIA, UMBRIA