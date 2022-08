Umbertide, il Comune cerca 2 farmacisti - Tuttoggi

Pubblicato il bando di concorso, si potrà fare domanda entro le ore 23 del 29 agosto

Farmacisti cercasi nel Comune di Umbertide. Nella Gazzetta Ufficiale – IV^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 60 del 29 luglio 2022 è stato pubblicato un bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due unità di personale, con il profilo professionale di farmacista collaboratore categoria D, con riserva di un posto per i volontari delle Forze Armate.

La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica compilando l’apposito modulo online disponibile nel sito istituzionale entro le ore 23 del 29 agosto 2022. Per ogni informazione è possibile prendere contatto con l’Ufficio Personale con sede in Umbertide, Piazza Matteotti n. 1 telefonando ai numeri 0759419221 – 0759419271 oppure tramite PEC: comune.umbertide@postacert.umbria.it.