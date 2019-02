Umbertide, completati lavori di manutenzione straordinaria al mattatoio comunale

Sono stati effettuati i lavori di manutenzione straordinaria del mattatoio comunale di Umbertide, situato in via Madonna del Moro. L’intervento si era reso necessario poiché la copertura dello stabile, nella falda esposta a nord, risultava danneggiata in vari punti, con tegole completamente deteriorate per effetto degli agenti atmosferici.

A seguito di una perizia effettuata dai tecnici del Comune, l’amministrazione, proprio per risolvere i problemi di infiltrazione della copertura dell’edificio, ha fatto eseguire le opere necessarie per 7497 euro, che hanno consentito di portare a compimento la soluzione al disagio.

“Si è trattato di un intervento necessario – ha ribadito il sindaco Luca Carizia – con il quale abbiamo ripristinato la piena efficienza, di una struttura importante e strategica al servizio di tutta la nostra comunità”.

