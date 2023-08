Ultras sotto la Nord, prima della B un altro desiderio: “Via Santopadre” GALLERY

In attesa del verdetto del Consiglio di Stato, il presidio organizzato da Ingrifati, Armata Rossa e Nucleo XX Giugno

Più che l’attesa per il verdetto del Consiglio di Stato che domani, mercoledì, potrebbe “riportare” il Perugia in B, gli ultras del Grifo hanno un sogno prioritario: via Santopadre. Slogan contro il presidente del Perugia hanno caratterizzato, inevitabilmente, il raduno sotto la Curva Nord.

Sui cancelli esterni del covo del tifo biancorosso è stato appeso uno striscione eloquente: “Con il Grifo in ogni istante della vita… Santopadre, sorcio, trova la via d’uscita”. Firmato ultras Perugia. Un presidio organizzato dai gruppi Ingrifati, Armata Rossa, Nucleo XX Giugno.

Il presidente Santopadre, invitato ad un confronto “al di là dei cancelli”, non si è presentato.

(notizia in aggiornamento)