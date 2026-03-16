Ultima fase di lavori per il viadotto a Narni. Dove passare - Tuttoggi.info

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Ultima fase di lavori per il viadotto a Narni. Dove passare

Redazione

Ultima fase di lavori per il viadotto a Narni. Dove passare

Da giovedì 19 marzo Anas inizierà l’ultima fase dei lavori di risanamento strutturale del viadotto “Castagnola”, sulla SS 675 a Narni
Lun, 16/03/2026 - 15:56

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Da giovedì 19 marzo Anas inizierà l’ultima fase dei lavori di risanamento strutturale del viadotto “Castagnola”, sulla strada statale 675 “Umbro Laziale” a Narni. Attualmente sono in fase di completamento le attività al di sotto della sede stradale, che hanno riguardato: il rinforzo strutturale delle pile e delle travi, la sostituzione degli appoggi e gli interventi di miglioramento sismico dell’opera. La prossima fase riguarderà la demolizione della vecchia barriera spartitraffico centrale, la realizzazione di una nuova barriera spartitraffico e il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica.

Come cambia il traffico e i tempi

Per consentire lo svolgimento degli interventi finali, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia su una sola carreggiata per un tratto di 2,5 km (dal km 17,900 al km 20,400) tra gli svincoli di Narni Scalo e Amelia.  Il completamento della prima carreggiata in direzione Terni è previsto entro maggio. A seguire, sarà realizzato lo stesso intervento sulla carreggiata in direzione Orte. L’ultimazione è prevista entro l’estate. Il cantiere rientra nel programma di riqualificazione profonda della rete stradale in gestione Anas in Umbria, che ha già consentito di risanare oltre il 95% della pavimentazione del tratto umbro dell’itinerario E45 (Orte-San Giustino), lungo il quale è stato anche sostituito lo spartitraffico centrale su circa il 50% del tracciato. Nell’ambito del piano sono in corso anche interventi di risanamento strutturale di ponti e viadotti, mentre sono stati ultimati i lavori di ammodernamento deli impianti delle gallerie e di sostituzione della segnaletica.

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