Ulisse in chiave moderna con "La Smart Odissea" - Tuttoggi

Il laboratorio teatrale, per le giovani generazioni, rappresenta un’opportunità di formazione straordinaria, consentendo non solo la loro crescita didattica ma anche emotiva ed emozionale. L’anima del principio pedagogico del laboratorio è il desiderio di stare insieme, di raccontarsi, di mettersi alla prova, di navigare insieme per scoprirsi e scoprire altri orizzonti possibili, di affrontare insieme paure, giudizi e conflitti. Una metodologia che tende, attraverso stimoli precisi, a rendere ciascuno degli allievi attori protagonisti del proprio percorso e il regista, accompagnatore e facilitatore, disponibile a navigare con i ragazzi tra i moti calmi e ondosi del lavoro teatrale, tra scoperte e frustrazioni, tra bonacce e tempeste della crescita.



L’Odissea è stata interpretata in chiave moderna, pur rispettando la funzione dei personaggi di Omero e la loro collocazione nella storia. Lo spettacolo, attraverso Ciclopi, Maga Circe, Polifemo, Nausica, Calipso, si è avventurato in esilaranti dialoghi in dialetto spoletino, in balletti e canzoni fino ad arrivare alla conclusione della serata con la coinvolgente canzone “Ciao Ciao” della Rappresentante di Lista, revisionata per l’occorrenza in funzione del grande classico della letteratura. Il teatro è un mondo meraviglioso capace di divenire magico se solo lo si guarda con gli occhi dei bambini, anche se si è adulti. Incuriosire ed appassionare i più giovani è una delle sfide più significative che le insegnanti Sammarco e Tizi ogni anno affrontano, mettendo al centro del loro lavoro proprio i giovani.

Quest’anno è stata la volta dell’Odissea Smart, liberamente ispirata all’omonima opera omerica, e riadattata proprio per un pubblico giovane, che ha delle precise necessità quando approccia alle opere teatrali, che dunque devono avere non solo un linguaggio comprensibile, ma anche efficace ed accattivante.