Ufficio per il Processo: primi bilanci e prospettive della giustizia in Umbria - Tuttoggi.info

L’appuntamento è l’occasione per sensibilizzare il Ministero di Giustizia sulla necessità di stabilizzare il personale assunto a tempo determinato

Si terrà oggi pomeriggio (giovedì 6 luglio 2023), alle ore 15, presso la Sala Gotica della Biblioteca degli Arconi di Perugia, la tavola rotonda dal titolo “Upp: primi bilanci e prospettive”, organizzato dalla Corte d’Appello di Perugia. L’apertura dei lavori sarà affidata alla Presidente facente funzioni della Corte d’Appello di Perugia Claudia Matteini ed al Procuratore Generale Sergio Sottani. L’importanza dell’evento è testimoniata dalla partecipazione di un delegato del Ministero della Giustizia, oltre che dei Presidenti dei Tribunali umbri.

In rappresentanza degli Addetti Upp, acronimo per “Ufficio per il Processo”, interverrà la dott.ssa Flavia Narducci a testimonianza del lavoro svolto in quest’anno e mezzo.

Infatti, l’incontro è occasione per fare una prima analisi sul lavoro svolto dal personale addetto all’Ufficio per il Processo, in servizio dal febbraio 2022 presso gli Uffici giudiziari del Distretto umbro, e sulle prospettive future della nuova struttura.

Numerosi i progetti avviati, primo fra tutti la creazione di una banca dati della giurisprudenza di merito del Distretto, resa possibile grazie al protocollo sottoscritto tra Corte d’Appello e Procura Generale di Perugia. Tale collaborazione è l’unico esempio in Italia di cooperazione tra Uffici giudicanti e requirenti nell’ambito dell’Upp. Il progetto, per la sua innovatività, è divenuto ben presto pilota per la costituzione della banca dati nazionale di merito, nel quale trova ampio spazio l’uso dell’intelligenza artificiale. Insieme alla creazione della banca dati, nell’ambito del protocollo citato, è stato attivato anche un servizio di diffusione degli orientamenti giurisprudenziali del Distretto, tramite la pubblicazione mensile di Notiziari, contenenti le massime dei più interessanti provvedimenti giurisdizionali.

A distanza di un anno e mezzo circa dall’assunzione dei funzionari Upp, si vogliono evidenziare i positivi risultati raggiunti a supporto dell’attività giurisdizionale e del servizio giustizia in genere, grazie al lavoro svolto dagli addetti e dagli Uffici nella formazione e organizzazione del nuovo personale, assunto con contratto a termine, per soli ventisette mesi, grazie ai fondi Pnrr. L’appuntamento è quindi l’occasione per sensibilizzare il Ministero di Giustizia sulla necessità di stabilizzare il personale assunto a tempo determinato e non disperdere le risorse umane, ormai formate e preziose per l’efficienza degli uffici. Inoltre, appare indispensabile estendere tali assunzioni anche agli uffici requirenti, cioè alle procure della repubblica ed alle procure Generali presso le corti d’appello, uffici per i quali non è attualmente prevista la dotazione di tale personale.