Ufficializzate le imprese perugine che realizzeranno il Brt

Con determinazione dell’unità operativa Mobilità e infrastrutture n.239 del 03/02/2023 è stata aggiudicata la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della prima linea in Italia del Brt. Finanziato dal Next Generation EU, Misura M2C” 4.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Pnrr, per un importo di 64 milioni 744mila euro più Iva, di cui oltre 62 milioni per i lavori e circa 25 milioni e mezzo per la progettazione definitiva ed esecutiva.



“Oggi l’innovativo sistema di trasporto elettrico – il commento del sindaco Romizi – che verrà costruito da aziende perugine non è più un solo un progetto ma diventa una realtà. Perugia sarà una delle città capoluogo d’Italia dotata di un nuovo concetto di mobilità caratterizzato da un basso livello di emissione ed elevata capacità di trasporto”.

La linea e il servizio

Il servizio si snoderà lungo circa 13 km di percorso, da Castel del Piano a Fontivegge attraverso S. Andrea delle Fratte, San Sisto, il polo ospedaliero, via Settevalli. Il percorso sarà per il 47% circa in sede propria lungo corsie riservate; le fermate saranno 22, di cui una aggiuntiva offerta dall’aggiudicatario. Lungo il percorso le intersezioni semaforiche daranno la priorità di passaggio al BRT, così da aumentare la velocità di corsa.Il BRT da Castel del Piano a Fontivegge avrà corse regolari e ravvicinate con una frequenza, ipotizzata dagli uffici, di una corsa ogni 30 minuti che diventeranno più ravvicinate, una ogni 15 minuti, nelle ore di punta. Da San Sisto, invece, vi sarà una corsa ogni 10 minuti.

Oltre alla progettazione e all’esecuzione dei lavori, il progetto prevede la fornitura dei bus, per un totale complessivo di euro 109.054.091,31 di cui euro 104.054.091,31finanziati con fondi PNRR, un contributo del 20% superiore a quello inizialmente concesso.