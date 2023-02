Ubriaco tenta di sfilare la pistola dalla fondina di un poliziotto: denunciato - Tuttoggi

L'uomo, un 34enne di origini straniere, è stato anche sanzionato

Ha anche tentato di rubare la pistola di uno dei due poliziotti intervenuti dietro la segnalazione del direttore del supermercato in cui stazionava palesemente ubriaco il 34enne di origini straniere denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità. L’uomo, inoltre, è stato sanzionato per manifesta ubriachezza ai sensi dell’art. 688 del Codice penale.

I fatti sono accaduti nei giorni scorsi, quando i poliziotti del commissariato di Assisi guidato dal vicequestore Francesca Domenica Di Luca sono intervenuti in un supermercato della città per la presenza di una persona in stato di ubriachezza che si aggirava pericolosamente nell’area destinata allo scarico e al carico delle merci del negozio. A chiamare la polizia al fine di allontanare l’uomo ed evitare eventuali infortuni era stato il direttore: giunti sul posto, i poliziotti hanno immediatamente provveduto ad avvicinare il soggetto – palesemente ubriaco – che, sin da subito, si è dimostrato non collaborativo e verbalmente aggressivo, ingiuriando gli agenti e rifiutandosi di fornire le generalità.