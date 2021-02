Ubriaco semina il panico in mezzo alla strada, 32enne fermato da Polizia - Tuttoggi

Il giovane ha dato in escandescenze urlando e creando pericolo per le auto in transito, è stato denunciato per 4 diversi reati e sanzionato per aver violato norme anti Covid

Attimi di paura e tensione a pochi passi dal centro storico di Città di Castello, dove un 32enne ubriaco e in evidente stato confusionale ha creato non pochi problemi.

Per fermare il giovane, che camminava al centro della strada urlando e creando anche pericolo e ostacolo per gli automobilisti in transito, sono dovuti intervenire addirittura sia i vigili urbani che gli agenti della Polizia di Stato.

All’arrivo delle forze dell’ordine il 32enne, sprovvisto anche di mascherina, ha subito opposto resistenza fisica e verbale, costringendo le auto di passaggio a repentine frenate per non investirlo.

I poliziotti, dopo qualche minuto di follia, sono poi riusciti a renderlo innocuo. Dagli accertamenti della questura il giovane aveva già precedenti. Lo stesso è stato quindi denunciato per i reati di violenza, resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, oltre ad essere sanzionato per ubriachezza e violazione di norme anti Covid.