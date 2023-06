Ubriaco litiga in mezzo alla strada e insulta e minaccia i poliziotti: denunciato - Tuttoggi.info

Succede a Perugia, interviene la polizia di Stato

Una lite tra due persone, un italiano 37enne già noto alle forze dell’ordine e palesemente ubriaco e una 35enne brasiliana finisce con una denuncia per i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e una sanzione amministrativa per ubriachezzaI fatti sono accaduti in via Sabatina dove alla polizia di Stato era stata segnalata una lite tra un uomo e una donna che ha raccontato che il 37enne, in seguito ad una discussione, l’aveva strattonata facendola cadere a terra e procurandole delle lesioni. Le grida avevano poi richiamato l’attenzione di una cittadina che aveva richiesto l’intervento della polizia.L’uomo, come detto chiaramente ubriaco, ha prima urlato e inveito contro i poliziotti, minacciandoli e strattonando uno degli operatori e, una volta fermato per essere portato in commissariato, ha mantenuto una condotta oppositiva e violenta, arrivando persino a colpire il vetro divisore della volante. Per lui una denuncia per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e una sanzione amministrativa per ubriachezza.